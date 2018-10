Laut ÖFB kein Widerstand gegen Arnautovic im Präsidium

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat Medienberichte, wonach sich Mitglieder seines Präsidiums gegen Marko Arnautovic als Kapitän der Nationalmannschaft ausgesprochen hätten, als unwahr zurückgewiesen. "Die Entscheidung über den Teamkapitän wird ausschließlich vom Teamchef getroffen", betonte ÖFB-Präsident Leo Windtner am Donnerstag in einer Verbandsaussendung.

Das Präsidium stehe geschlossen hinter Fodas Entscheidung sowie dem gesamten Kader, erklärte Windtner. “Das gilt insbesondere auch für Marko Arnautovic, der heute auf den Tag genau seit zehn Jahren in jedem Spiel alles für das österreichische Nationalteam gibt”, meinte der Verbandschef.

Der “Kurier” hatte am Donnerstag berichtet, dass sich einige Mitglieder des ÖFB-Präsidiums in dessen jüngster Sitzung gegen Arnautovic als Kapitän ausgesprochen hätten. Dieser Wunsch – allerdings keine Weisung – sei laut dem Bericht auch an Foda herangetragen worden.