Laut ÖAMTC-Bilanz deutlich weniger Staus im Sommer

Die am Dienstag veröffentlichte ÖAMTC-Staubilanz des Sommerreiseverkehrs 2020 fällt Corona-bedingt deutlich positiver aus: 439 Staus bedeuten rund 28 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Durch Reisebeschränkungen und vielerlei Unsicherheiten war der Urlauberverkehr deutlich geringer als sonst. Dafür wurden zeitweise Rekord-Staus verzeichnet, die alles Bisherige in den Schatten stellten.

Verursacht durch die gesundheitsbedingten Grenzkontrollen mussten Reisende an den Grenzstationen enorme Wartezeiten in Kauf nehmen. Rekordhalter war der Grenzübergang beim Karawanken Tunnel (A11), wo man am 23. August bei der Einreise bis zu zwölf Stunden warten musste, gefolgt vom Loibl Pass (B91) mit zehn Stunden Wartezeit.