Laut MSF stiehlt sich EU im Fall "Sophia" aus Verantwortung

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat scharfe Kritik an dem Beschluss der EU-Außenminister, die Mittelmeermission "Sophia" zu beenden, geübt. Damit stehle sich die EU "noch mehr aus der Verantwortung", so Marcus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten, am Dienstag. Der Trend gehe "weiter in Richtung 'Blackbox zentrales Mittelmeer', das Wegschauen werde "salonfähig gemacht".

Die Außenminister hatten am Montag ein Ende der Mission "Sophia" (EUNAVFOR Med) beschlossen, nachdem der Einsatz bereits seit knapp einem Jahr auf Eis lag. Sie wurde 2015 geschaffen, um Schleppernetzwerke im Mittelmeer und vor der Küste Nordafrikas zu bekämpfen, im Laufe der Jahre nahm aber auch die laut Seerecht verpflichtende Rettung von in Seenot geratenen Flüchtenden eine immer wichtigere Rolle ein. Vor allem Österreich stemmte sich nun gegen eine Wiederaufnahme der Mission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen, weil befürchtet wurde, dass durch die Seenotrettung ein "Pull-Faktor" entsteht.

Die Diskussion über die "Pull-Faktoren" geht nach Ansicht von Ärzte ohne Grenzen aber am Thema vorbei. "Es gibt schlicht und ergreifend bisher keine Studie, die glaubwürdig belegt, dass Menschen die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer antreten, weil sie davon ausgehen können, gerettet zu werden", betonte Bachmann. "Das wäre auch ein fataler Trugschluss", denn trotz der Seenotrettung von Ärzte ohne Grenzen und anderer gemeinnütziger Organisationen seien alleine im vergangenen Jahr tausende Menschen im Mittelmeer ertrunken, erklärte der Experte. Die Menschen würden aus Libyen fliehen, weil sie keinen anderen Ausweg hätten.

Die Verantwortung für die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer - der gefährlichsten Fluchtroute der Welt - bürde die EU nun "gänzlich der Zivilgesellschaft" auf, zeigte sich Bachmann empört. Durch "Wegschauen" werde das Leid jedenfalls nicht geringer. Es braucht keine militärische, "sondern dringend humanitäre Lösungen", forderte er.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) begrüßte das Ende der EU-Marinemission und die Einigung auf eine neue Mission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Kritik kam von FPÖ und NEOS, allerdings aus unterschiedlichen Gründen: Die FPÖ ortet nur eine "Umetikettierung" der Mission, die NEOS kritisieren die "unkonstruktive Haltung" der Regierung in Brüssel.