Laut Medien drei Tote bei Unruhen auf den Komoren

Im Inselstaat der Komoren vor der Südostküste Afrikas ist es zu Unruhen mit mindestens drei Toten gekommen. Der französische Auslandsnachrichtensender RFI berichtete, in der Nähe der Hauptstadt Moroni sei am Donnerstag mehrere Stunden lang Gewehrfeuer zu hören gewesen.

Das US-Außenministerium warnte wegen “politischer Unruhen” vor Reisen in die Komoren und wies Angestellte der Regierung an, die Inselgruppe zu verlassen. RFI zufolge war am Donnerstagmorgen ein prominenter Gegner des vor kurzem wiedergewählten Präsidenten Azali Assoumani aus dem Gefängnis ausgebrochen. Daraufhin sei es zu Gefechten zwischen den Anhängern des früheren Militärchefs und den Sicherheitskräften gekommen. Es gebe drei Tote. Die Behörden hätten inzwischen wieder alles unter Kontrolle, wurde der Innenminister zitiert.