Laut Kickl kein Polizei-Inserat auf "4chan" geschaltet

Ein Inserat zur Polizei-Rekrutierung, das bei dem heftig kritisierten Portal "4chan.org" aufgetaucht ist, führte im Juli zu heftigen Diskussionen. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen Bundesrätin Eva Dziedzic hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nun betont, dass keine Annonce bei "4chan.org" geschaltet wurde.

Das Portal steht wegen rassistischer, sexistischer und rechtsextremer Inhalte in der Diskussion. “4chan.org” war unter anderem nach den Bluttaten in Herne in die Kritik geraten. Der Mann, der dort einen Neunjährigen getötet hatte, hatte unter anderem ein Foto von sich mit blutverschmierten Händen auf dem Portal gepostet.