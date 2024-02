Laut Israel weitere UNRWA-Helfer an Hamas-Massaker beteiligt

Israel hat weitere Vorwürfe gegen das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten UNRWA erhoben. Es gebe bedeutende Geheimdienstinformationen, wonach mehr als 30 Mitarbeiter des Hilfswerks am Hamas-Massaker in Israel beteiligt gewesen sein könnten, sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant. Sie hätten etwa Geiselnahmen ermöglicht und israelische Gemeinden geplündert.

Galant sagte weiter, dass 185 Mitarbeiter des UNO-Hilfswerks im militärischen Arm der Hamas und 51 im militärischen Arm des PIJ aktiv seien. "UNRWA ist tief in Terroraktivitäten verstrickt." Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Verteidigungsminister gab am Freitag auch die Identität der zwölf UNRWA-Beschäftigten bekannt, denen Israel bereits zuvor vorgeworfen hatte, in den Terrorangriff am 7. Oktober in Israel verwickelt gewesen zu sein.