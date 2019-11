Laut Experten spannende Koalitions-Frage nach Stmk-Wahl

Für Politologen und Meinungsforscher ist bei der Steiermark-Wahl in einer Woche vor allem die Frage der Koalitionsbildung danach interessant. ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer werde mit SPÖ und FPÖ wohl zumindest zwei Optionen haben, eventuell sogar eine dritte mit den Grünen, erklärte Politikwissenschafter Peter Filzmaier im Gespräch mit der APA.

Da klar sei, dass die ÖVP Platz eins holen werde, laute die "spannende Frage": "Mit wem koaliert die ÖVP?", so Filzmaier. Landeshauptmann Schützenhöfer habe lange Zeit als rot-schwarzer Koalitionär gegolten. Mit der Person des aktuellen SPÖ-Chefs Michael Schickhofer gelte das aber sicherlich nur mehr eingeschränkt: Eine "Achse Schützenhöre-Schickhofer hat es so nicht gegeben", sagte der Experte. Einfacher wäre eine Koalition mit der SPÖ für den ÖVP-Chef daher, sollte es an der Spitze der Landes-SPÖ zu einem Wechsel kommen.

Die ÖVP lag sowohl in der OGM- wie auch IMAS-Umfrage klar auf Platz eins mit 35 bzw. 32 bis 34 Prozent, was ein Plus von bis zu sechseinhalb Prozentpunkten bedeuten würde. Bachmayer sah - wie schon zuvor bei der Nationalratswahl - den "langweiligsten Wahlkampf, an den ich mich je erinnern kann". Denn es sei klar, wer Landeshauptmann bleibt, "es gibt kein Duell". Thematisch sei eigentlich nur die Vorverlegung des Wahltermins ein Aufreger gewesen, so der OGM-Chef. Die Themenarmut komme freilich der ÖVP zugute. Denn als Landeshauptmann-Partei habe diese kein Interesse an großen Diskussionen. Schützenhöfer habe es "im Prinzip geschafft, in die Rolle des Landesvaters zu schlüpfen", sagte Bachmayer.