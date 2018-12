Laut ARBÖ kilometerlange Staus zu Weihnachtsferienbeginn

Der Weihnachtsferienbeginn in Österreich und fünf deutschen Bundesdesländern am Freitag dürfte laut ARBÖ zu kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen im Straßenverkehr führen. In den normalen Pendlerverkehr mischen sich viele, die in die andere Bundesländer oder ins benachbarte Ausland aufbrechen, um dort Weihnachten zu feiern.

Kilometerlange Staus sind auf den Autobahnen im Großraum Wien, der Donauuferautobahn (A22), der Ostautobahn (A4), der Südautobahn (A2)und der Südosttangente (A23) sowie der Westautobahn (A1) “so gut wie unvermeidbar”, warnte der ARBÖ am Dienstag. Sehr viel länger wird es in der Bundeshauptstadt unter anderem auf der Altmannsdorfer Straße, dem Gürtel, der Grünbergstraße, der Praterstraße, der Ringstraße, der Zweierlinie oder auf der Westausfahrt dauern.

Ein ähnliches Bild im Verkehrsgeschehen wird sich auch in der zweitgrößten österreichischen Stadt – Graz – zeigen. Hier sind die wahrscheinlichsten Staustrecken die Pyhrnautobahn (A9), die Südautobahn (A2), die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Kärntner Straße oder die Straßganger Straße. In Linz wird viel Geduld unter anderem auf der Mühlkreisautobahn (A7), vor dem Mona-Lisa-Tunnel auf der Umfahrung Ebelsberg oder der Donaulände genauso wie der Umfahrung Traun erforderlich sein. Autofahrer, die im Großraum Salzburg zum Beispiel auf der Westautobahn (A1), der Münchener Bundesstraße (B155) und der Vogelweiderstraße unterwegs sind, sollten mehr Zeit einplanen.

Auch auf den Transitrouten in Richtung Osten, hier vor allem auf der Ostautobahn (A4) und in Richtung Süden, speziell auf der Pyhrnautobahn (A9) werden Blechkolonnen und Staus “sicher nicht ausbleiben”, befürchtete der ARBÖ. Auf der A4 sind die neuralgischen Staupunkte neben dem Großraum Wien, der Bereich um Parndorf wegen des Einkaufsverkehrs und die Grenze Nickelsdorf, da hier noch viele die Vignette für Ungarn kaufen wollen. Auf der A9 sind die Gratkorntunnel, der Plabutschtunnel und die Grenze bei Spielberg klassische Nadelöhre.