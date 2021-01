Laut Agnelli bis zu 8,5 Mrd. Verlust für Europas Fußball

Präsident Andrea Agnelli vom italienischen Fußballmeister Juventus Turin rechnet mit einem Verlust für den europäischen Fußball durch die Corona-Pandemie von bis zu 8,5 Milliarden Euro. "Wenn ich mir die besten Informationen ansehe, die ich bisher hatte, sehen wir einen Umsatzverlust für die Branche in der Größenordnung von 6,5 bis 8,5 Milliarden Euro für die kombinierten zwei Jahre", sagte Agnelli in seiner Funktion als Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung (ECA).

Der 45-Jährige sprach am Mittwoch auf dem News Tank Fußball Seminar. "Ungefähr 360 Clubs in der Branche werden Finanzspritzen für eine Summe von rund sechs Milliarden Euro benötigen", kündigte Agnelli dabei an.