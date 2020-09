Lauda zieht aus Deutschland ab, Aus für Basis Düsseldorf

Laudamotion zieht sich aus Deutschland zurück. Das gab die zum irischen Billigflieger Ryanair gehörende Wiener Airline am Donnerstag bekannt. Im Oktober sperrt auch der Standort Düsseldorf endgültig zu. Alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf für die Wintersaison sind gestrichen. Diese Flüge hat bisher Laudamotion durchgeführt. Betroffenen Passagieren werden die Ticketpreise rückerstattet.

Im Verein mit erhöhten deutschen Luftverkehrsabgaben und in Konkurrenz mit der staatlich subventionierten Lufthansa wäre es in den Augen von Ryanair "unmöglich, in diesem Winter in Düsseldorf profitabel zu operieren und gleichzeitig die niedrigen Tarife anzubieten, die notwendig sind, um den Verkehr während der Covid-Krise wieder anzukurbeln", schrieben die Iren in einer Aussendung.