Laudamotion sperrt Standort Stuttgart nach dem Sommer zu

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion sperrt ihren verlustbringenden Standort Stuttgart nach der Sommersaison am 30. Oktober zu. Alle dort stationierten Mitarbeiter verlieren ihren Job, wie der "Standard" berichtete. Der Grund: Die Mehrheit der Piloten, neun von 16, hat gegen den neuen Kollektivvertrag gestimmt. Kopiloten und Flugbegleiter seien hingegen mehrheitlich dafür gewesen.

Wie in Österreich ließen die Geschäftsführer Andreas Gruber and David O'Brien auch die Mitarbeiter in Stuttgart über den neuen, für die Mitarbeiter schlechteren KV abstimmen. Die Frist dafür lief am 9. Juli aus.