Laudamotion fliegt ab Jahresende mit Malta-Lizenz - "Presse"

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion wird ab Jahresende mit einer maltesischen Fluglizenz unterwegs sein, und die maltesische Lauda Europe wird den heimischen Betrieb übernehmen. Das berichtet "Die Presse" in ihrer Mittwoch-Ausgabe. Die österreichische Lizenz werde zurückgegeben. Argumentiert wird vom Unternehmen mit steuerrechtlichen Gründen.

"Die Basis in Wien bleibt aber weiterhin erhalten und auch für die Passagiere ändert sich nichts", versicherte Laudamotion-Chef Andreas Gruber zur Zeitung. Als Erster hatte Austrian Aviation Net über die Änderungen berichtet. Und auch die Mitarbeiter sollen von der neuen maltesischen Firma weiterbeschäftigt werden - "mit den gleichen Konditionen" wie in dem Anfang Juni nach langen und harten Verhandlungen vereinbarten Kollektivvertrag. Bei künftigen Vertragsänderungen hätte die heimische Gewerkschaft so allerdings kein Mitspracherecht mehr.