Lauda-Verluste drückten Ryanair-Gewinn deutlich

Der Preiskampf in der Luftfahrtbranche, Anlaufverluste bei der übernommenen österreichischen Fluglinie Lauda (ehemals Laudamotion) sowie gestiegene Ölpreise und Kosten für Personal haben den irischen Billigflieger Ryanair im Geschäftsjahr 2018/19 stark belastet. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang blickt der Konkurrent von Easyjet und Lufthansa nun vorsichtig auf das laufende Jahr.

In den zwölf Monaten bis Ende März sank der Ryanair-Gewinn um rund 39 Prozent auf 885 Mio. Euro, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte. Ohne die Anlaufverluste bei Lauda wäre der Gewinn bei etwas mehr als einer Milliarde Euro gelegen und damit am unteren Rand der Anfang Jänner gesenkten Prognose. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 7,7 Mrd. Euro an.