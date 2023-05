„LaSuar Beauty“ in Hohenems

Am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, öffnete Filiz Ünal ihr Geschäft „LaSuar Beauty“ in der Hohenemser Graf-Maximilian-Straße für eine Betriebsbesichtigung städtischen Vertreter.

Filiz Ünal : Beauty ist einfach eine Leidenschaft für mich. Ich habe immer schon davon geträumt, mich in diesem Bereich selbständig zu machen, aber erst durch meine Familie und meinen Freundeskreis habe ich den Mut gefunden, um diesen doch etwas „waghalsigen“ Schritt zu gehen.

Der Name war eigentlich das erste, bei dem ich mir sicher war. Er setzt sich zusammen aus dem französischen Artikel „La“ – und „Suar“, den Anfangsbuchstaben meiner beiden Kinder (Su)de und (Ar)da.

Meine Dienstleistung ist spezialisiert auf Permanent Make-up. Für junge und ältere Damen ist es meiner Meinung nach ein Muss, sich ein Permanent Make-Up machen zu lassen. Insbesondere wenn man morgens nicht viel Zeit hat, aber nicht auf das Make-Up verzichten möchte. Speziell in der Sommerzeit ist es eine sehr große Erleichterung, weil es, wie es der Name schon verrät, permanent auf der Haut bleibt und dadurch garantiert nicht verschmiert.

Dazu kommt, dass viele Damen sich heutzutage durch die sozialen Medien in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen, weil sie sich in einem konstanten Vergleich mit anderen Frauen befinden. Viele Frauen wollen bei mir ihre Lippen pigmentieren lassen, weil sie ihnen zu blass erscheinen. Durch meine Dienstleistung kann ich diesen Frauen helfen, sich ein Stück weit wohler in ihrem Körper zu fühlen.