Laster, Grauen, Ekstase: Bonartes zeigt Anita Berber in Wien

Im November 1922 und die Monate darauf versetzte Anita Berber Wien in Aufregung. Rund hundert Jahre später zeigt das Photoinstitut Bonartes mit einer Ausstellung den Grund: Berbers "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase", mit denen sie damalige Tabuthemen wie Drogenmissbrauch, Suizid und homosexuelles Begehren auf die Bühne brachte. Bis 17. November sind Fotografien, Zeitungsberichte, Auszüge aus Gedichten und ein Fragment eines Tanzfilms zu sehen.

Zur Promotion des Programms fertigte die Wiener Porträtfotografin Madame d'Ora Fotos von Berber an. Die düster-dramatischen Aufnahmen kamen in vielen Zeitungsberichten zum Einsatz. Sie zieren wie auch Fotoabzüge d'Oras die Wände der Ausstellung. Komplettiert wird die Schau durch Auszüge aus Gedichten Berbers wie "Astarte" ("Sie trägt den Mantel der göttlichen Laster / Sie hat den Kopfschmuck der göttlichen Lust / Sie trägt den grünen Smaragd der Qual / Sie peitscht / Sie nimmt / Sie schreit / Sie tanzt"), mehrere Aktfotografien, der einzigen Publikation Berbers namens "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase" und ein kurzes Fragment eines verloren gegangenen 20-minütigen Tanzfilms.

(S E R V I C E - Ausstellung "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Anita Berber in Wien 1922" im Photoinstitut Bonartes, Seilerstätte 22, 1010 Wien, 25. August bis 17. November, Besuch nach Voranmeldung unter 01/ 236 02 93-40 oder via E-Mail info@bonartes.org; Publikation zur Ausstellung: Magdalena Vukovic (Hg.), "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Anita Berber in Wien 1922", fotohof edition, 168 Seiten, 88 Abbildungen, 18 Euro; )