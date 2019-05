Lasset die Straßenfeste beginnen

Mit einer eigens geschaffenen Förderung will Bludenz das Miteinander in der Bevölkerung vermehrt stärken. Aus diesem Grund werden seitens der Stadt Straßenfeste ab heuer mit einem finanziellen Zuschuss von bis zu 300 Euro unterstützt.

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das dachten sich wohl auch die Stadtverantwortlichen in Bludenz, als sie sich zu einer Förderung für Straßenfeste in der Alpenstadt durchgerungen haben. Man wolle sich als Stadt der Events und Feste positionieren, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Straßen sind mehr als nur der Weg zum nächsten Ziel. Sie sind traditionell ein Ort der Begegnung, wo wir unsere Nachbarn treffen, wo man sich austauscht und neue Bekanntschaften knüpft, heißt es dazu in einer eigens gestalteten Broschüre. „Straßenfeste hat es bereits in der Vergangenheit gegeben. Mit einer finanziellen Unterstützung wollen wir einen (zusätzlichen) Anreiz schaffen, diese alte Tradition wiederaufleben zu lassen“, begründet Wiebke Meyer vom Bludenzer Stadtmarketing die Einführung dieser neuen Förderung. „Wir wollen damit Wirtschaft und Kultur näher zusammenbringen. Es geht um ein bewusstes Wahrnehmen des Stadtraumes und darum, die Gemeinschaft zu stärken, über Generationen und Kulturen hinweg“, fügt Kulturstadtrat Christoph Thoma ergänzend an.