LASK vor letztem Kraftakt gegen Sturm, Austria fordert WAC

Fußball-Vizemeister LASK steht vor dem letzten Kraftakt in diesem Jahr. Mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz wollen die Linzer den Anschluss an Tabellenführer Salzburg wahren. Auf ähnlicher Mission befindet sich zuvor (14.30 Uhr) die Austria, mit einem Erfolg gegen den WAC soll die Chance auf die obere Tabellenhälfte gewahrt werden. Tirol empfängt Mattersburg.

Auf einen Sprung in die Meistergruppe hofft indes noch die Austria Wien. Im Heimspiel gegen den WAC sollten die Violetten unbedingt gewinnen, bei einer Niederlage gegen die in der Europa League wieder stark spielenden Wolfsberger scheint der Zug für den Siebenten der Tabelle indes abgefahren. Das 2:2 im Derby am vergangenen Sonntag half den Favoritnern nicht, der Abstand auf Hartberg wuchs auf sieben Zähler an. Mit viel Schwung dürfte der WAC nach dem starken Auftritt in Rom in die Partie gehen, die Kärntner schicken sich an, Platz drei vor Verfolger Rapid Wien abzusichern.