LASK verpflichtet Horvath von Ligakonkurrent Hartberg

Sascha Horvath setzt seine Fußball-Karriere beim LASK fort. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselte dank einer Ausstiegsklausel vom Bundesliga-Konkurrenten Hartberg zu den Oberösterreichern und unterzeichnete dort am Montag einen bis 2024 gültigen Vertrag. Der Abgang von Horvath hatte sich schon abgezeichnet, unklar war nur das Ziel gewesen, auch Europa-League-Starter Rapid soll sehr an dem Ex-Deutschland-Legionär interessiert gewesen sein.

Horvath zeigte sich diese Saison mit vier Treffern in sieben Pflichtspielen in Torlaune. Auch vergangene Saison war er nach seinem Wechsel im Oktober 2020 aus Dresden eine wichtige Kraft im Dress der Steirer. "Der LASK hat sich intensiv um mich bemüht und ist mir gegenüber von Beginn an mit großer Wertschätzung begegnet. Das familiäre Umfeld, das ich schon in den ersten Gesprächen spüren durfte, gefällt mir sehr", sagte der Ex-ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler.