LASK trauert positivem Resultat bei Sporting nach

Wie grausam Fußball sein kann, hat der LASK am Donnerstag zu spüren bekommen. Die Linzer lieferten im Auswärtsmatch der Europa League gegen Sporting Lissabon eine phasenweise beeindruckende Leistung ab, erspielten sich eine Vielzahl an Chancen und gingen dennoch als 1:2-Verlierer vom Platz. "Wir haben Lehrgeld bezahlt", erklärte Trainer Valerien Ismael.

Seine Mannschaft gab doppelt so viel Torschüsse wie die Portugiesen ab und hatte auch eine klare Überlegenheit in punkto gespielter Pässe, Balleroberungen oder Eckbällen. Dass es trotzdem nichts mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel wurde, lag an unkonzentrierten fünf Minuten, in denen die Gegentore fielen, und vor allem an der fehlenden Effizienz. "Das einzige, das wir uns vorwerfen können, ist die Chancenauswertung", meinte Ismael.