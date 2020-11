LASK-Stürmer Raguz fällt mit Kreuzbandriss aus

LASK-Stürmer Marko Raguz hat sich am Donnerstag im Fußball-Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag sowie weitere Folgeuntersuchungen am Samstag, wie der Bundesligaclub mitteilte. Der 22-Jährige wird am Sonntag operiert.

"Natürlich ist so eine Verletzung ein Rückschlag. Aber ich bin stark genug, um mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ab morgen beginnt für mich der Weg zurück auf den Platz und den werde ich mit voller Entschlossenheit beschreiten", sagte Raguz, der sich "für die zahlreichen Genesungs-Wünsche" bedankte. "Das gibt mir in dieser Situation sehr viel Kraft."

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer bedauerte den Ausfall. "Marko ist nicht nur aus spielerischer, sondern auch aus menschlicher Sicht ein zentraler Bestandteil unseres Teams. Seine Verletzung trifft uns hart."