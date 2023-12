LASK-Spieler Mustapha mit Knöchel-Verletzung wochenlang out

Ibrahim Mustapha steht dem LASK in den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres nicht zur Verfügung. Der 23-jährige Stürmer werde wegen einer Verletzung im linken Sprunggelenk am Montagnachmittag operiert und falle mehrere Wochen aus, gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Mustapha hatte sich die Blessur im Duell mit Liverpool an der Anfield Road am Donnerstag zugezogen und daher auch schon am Sonntag beim torlosen Meisterschafts-Remis bei der Wiener Austria gefehlt.

Nun verpasst der Akteur aus Ghana, der diese Saison 20 Pflichtspiele absolviert hat, auch das Samstagspiel bei Schlusslicht Austria Lustenau und die abschließende Europa-League-Heimpartie gegen Toulouse am 14. Dezember.