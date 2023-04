LASK sinnt gegen Sturm Graz auf Revanche

Schon drei Tage nach dem bitteren Aus im ÖFB-Cup-Semifinale gegen Sturm Graz erhält der LASK die Gelegenheit zur Revanche. Die drittplatzierten Linzer empfangen die auf Rang zwei liegenden Steirer am Ostersonntag (17.00 Uhr) in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Davor kann Red Bull Salzburg daheim gegen die Wiener Austria seine Siegesserie ausbauen. Rapid Wien geht mit ungewohnt kurzer Verletztenliste ins Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (jeweils 14.30 Uhr).

Der LASK will in der 24. Bundesliga-Runde die passende Antwort auf das 0:1 vom Donnerstag in Graz geben. "Das Schöne ist, dass wir jetzt gleich die Möglichkeit haben, sie zu schlagen", sagte Trainer Dietmar Kühbauer und versprach: "Wir werden alles reinlegen. Unser Ziel ist es, einen Dreier einzufahren." Die psychischen Nachwirkungen vom Cup-Aus sollten sich laut Kühbauer in Grenzen halten. "Wir müssen das wegstecken, und die Jungs werden das wegstecken, davon bin ich überzeugt. Das ist keine große Kopfgeschichte."