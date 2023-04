LASK schlägt Rapid 3:1, Austria-Heimpleite gegen Klagenfurt

Der LASK hat am Sonntag den dritten Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Linzer siegten daheim gegen Rapid 3:1 (2:0) und liegen nun sieben Punkte vor den viertplatzierten Hütteldorfern. Einen Zähler weniger als Grün-Weiß hat die Wiener Austria nach einem Heim-1:2 (0:0) gegen Austria Klagenfurt auf dem Konto. Abgeschlossen wird die 4. Runde im oberen Play-off mit dem Duell zwischen dem Zweiten Sturm Graz und Leader Red Bull Salzurg (17.00 Uhr).

Bereits am Samstag gewann Austria Lustenau in der Qualifikationsgruppe bei der WSG Tirol 2:0, Altach und Ried trennten sich 1:1. Am Freitag endete das Kräftemessen zwischen dem WAC und dem TSV Hartberg mit einem 2:2.