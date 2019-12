LASK ringt WAC nieder, Salzburg besiegt Tirol

Der LASK hat am Samstag im Spitzenspiel zum Auftakt der 17. Bundesliga-Runde gegen den WAC zurück in die Siegerspur gefunden. Im Duell der beiden Tabellennachbarn behielten die Linzer auswärts mit 3:1 die Oberhand. Siegreich war auch Meister Red Bull Salzburg, die Mozartstädter ließen mit einem 5:1 zu Hause gegen Tirol nichts anbrennen. Hartberg bezwang St. Pölten 3:2.

Die Linzer festigten mit dem Sieg den zweiten Tabellenplatz. Außerdem holte der LASK im neunten Liga-Auswärtsmatch dieser Saison den neunten Sieg und rehabilitierte sich für die 0:4-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Rapid. Petar Filipovic (21.), Samuel Tetteh (41.) und Dominik Frieser (84.) erzielten die Treffer für Linz, ein Tor von Shon Weissman (77.) bedeutete letztlich nur Ergebniskosmetik. Die Wolfsberger gingen in den jüngsten sechs Pflichtspielen zum fünften Mal als Verlierer vom Platz und würden am Sonntag auf Rang vier zurückfallen, sollte Rapid das Derby gegen die Austria für sich entscheiden.