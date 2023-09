LASK nach Sieg in Klagenfurt weiter Dritter, Linz-Altach 1:1

Der LASK hat das Duell um Rang drei in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Linzer Athletiker siegten am Samstag bei Austria Klagenfurt mit 3:1 (3:0) und festigten mit nun vier Punkten Vorsprung auf die Kärntner den Platz hinter dem Spitzenduo Red Bull Salzburg und Sturm Graz, das ab 19.30 Uhr in Graz aufeinandertraf. Für Klagenfurt war es die erste Saisonniederlage. Blau-Weiß Linz und der SCR Altach trennten sich mit einem 1:1 (1:1).

Die siebente Runde wird am Sonntag mit den Partien TSV Hartberg - Austria Wien und Austria Lustenau - WSG Tirol (beide 14.30 Uhr) sowie Rapid Wien - WAC (17.00) abgeschlossen.