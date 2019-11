LASK nach 4:1-Sieg gegen PSV Eindhoven auf EL-Aufstiegskurs

Der LASK ist seit Donnerstagabend wieder voll im Aufstiegsrennen in der Fußball-Europa-League. Österreichs Vizemeister feierte nach einem 0:1-Rückstand noch einen klaren 4:1-Heimsieg im Linzer Stadion gegen PSV Eindhoven und hält damit wie die Niederländer nach vier Spielen bei sieben Zählern. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs sind die Athletiker vor PSV auf Rang zwei in der Gruppe D.

Neuer Spitzenreiter ist Sporting Lissabon (9) nach einem 2:0-Sieg beim weiter punktlosen Schlusslicht Rosenborg Trondheim. Der Erfolg des LASK war völlig verdient. Nach einem zu Unrecht gepfiffenen Elfmeter, den Daniel Schwaab (5.) verwertete, sorgten Reinhold Ranftl (56.) und Dominik Frieser (60.) mit einem Doppelschlag sowie "Joker" Joao Klauss (78., 82.) mit einem Doppelpack noch für die Wende. Die Truppe von Chefcoach Valerien Ismael blieb damit nach dem glücklichen 0:0 in den Niederlanden auch im zweiten Duell mit Gruppenfavorit PSV unbesiegt. Nächste Hürde ist am 28. November (21.00 Uhr) Rosenborg auswärts, Sporting und PSV matchen sich im Topduell.

Die Partie hätte für die Linzer nicht schlechter beginnen können. James Holland blockte eine Dumfries-Hereingabe völlig unnötig mit der Hand knapp außerhalb des Strafraums ab, der rumänische Schiedsrichter Radu Petrescu zeigte trotzdem auf den Elfmeterpunkt. Video-Schiedsrichter gibt es in der Europa League in der Phase leider keinen. Schwaab nahm das Geschenk an, verwandelte trocken, für ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager war nichts zu halten.