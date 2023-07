LASK leiht Mittelfeldmann Darboe von AS Roma aus

Der LASK hat sich mit einem Mittelfeldspieler der AS Roma verstärkt. Der 22-jährige Ebrima Darboe wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu den Linzern, wie diese am Freitag bekannt gaben. Der Gambier Darboe kam für die Römer bisher sechsmal in der Serie A zum Einsatz und spielte für den Traditionsclub auch international. Die vergangene Saison verpasste er nach einer schweren Knieverletzung großteils.

"Dass wir Ebrima zum LASK holen konnten, ist eine Auszeichnung für die Entwicklung unseres Clubs. Einen Roma-Spieler in unseren Reihen zu haben ist etwas Besonderes. Er ist ein hervorragender Techniker und ich freue mich schon, ihn bald im LASK-Dress auflaufen zu sehen", sagte Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK.

Darboe sprach von einer "tollen Herausforderung". Er wolle in Österreich die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen. Der zentrale Mittelfeldmann kam mit 14 Jahren als Flüchtlingskind nach Italien, wo er zunächst für kleine Vereine spielte. 2019 entdeckten ihn Roma-Scouts, bei den "Giallorossi" spielte er dann in der U19, ehe er im Mai 2021 sein Debüt bei den Profis gab. In der Europa League stand er im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester United 2021 am Feld. Für Gambias Nationalteam lief Darboe mittlerweile elfmal ein.