LASK in Hartberg 0:0 - Klagenfurt nach Sieg auf Platz 4

Austria Klagenfurt ist weiter auf gutem Weg Richtung Meistergruppe. Die Kärntner gewannen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Austria Lustenau mit 1:0 (1:0) und übernahmen in der Tabelle Platz vier vor dem punktgleichen TSV Hartberg. Die Steirer holten im Heimspiel gegen den drittplatzierten LASK in Unterzahl ein 0:0. Klagenfurt und Hartberg gehen im Rennen um die Top 6 mit einem Guthaben von drei Punkten in die letzten drei Runden des Grunddurchgangs.

Die 19. Runde wird mit dem Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid (17.00 Uhr) abgeschlossen.