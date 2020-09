LASK in EL-Qualifikation gegen Dunajska Streda oder Jablonec

Der LASK trifft in der 3. Qualifikationsrunde für die Fußball-Europa-League auf den Sieger aus Dunajska Streda aus der Slowakei gegen FK Jablonec aus Tschechien. Die Linzer haben am 24. September Heimvorteil. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Sollte der LASK das Duell, das in einem Spiel entschieden wird, gewinnen, geht es am 1. Oktober im Play-off um einen Platz in der Gruppenphase.

Der TSV Hartberg, der in der zweiten Qualifikationsrunde am 17. September auswärts auf Piast Gliwice trifft, muss im Fall des Aufstiegs nach Skandinavien. In der dritten Runde wartet auswärts der Sieger aus IFK Göteborg gegen FC Kopenhagen.