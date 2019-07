LASK in CL-Quali gegen Kollers FC Basel

Der LASK bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League mit dem vom früheren ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreuten FC Basel zu tun. Die Schweizer setzten sich am Dienstagabend gegen PSV Eindhoven nach einem 2:1-Sieg aufgrund der Auswärtstorregel durch. Das Hinspiel hatte der frühere Serienchampion 2:3 verloren.

Der LASK wird das Hinspiel am 7. August zunächst auswärts bestreiten, ehe es eine Woche später am 13. August im Linzer Stadion ins Rückspiel geht. Für das Heimspiel sind knapp 14.000 Karten verfügbar.

Der Vizemeister aus Oberösterreich wird als Außenseiter in dieses Duell gehen. Allerdings hat der frühere Schweizer Serienmeister (von 2010 bis 2017) an Stärke eingebüßt und war in den vergangenen zwei Jahren hinter den Young Boys aus Bern die zweite Kraft im Land. In die Super League startete die Koller Truppe zuletzt mit einem 4:1 in Sion. Mit der Truppe, die Österreichs Meister Salzburg im Frühjahr 2014 ausgeschaltet hat, hat die derzeitige Mannschaft nicht mehr viel gemein.