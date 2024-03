LASK holt ersten Sieg 2024 - Drei Grüll-Tore bei Rapid-Sieg

Grüll spielte in Hartberg groß auf

Grüll spielte in Hartberg groß auf ©APA/EXPA/MARCEL PAIL

Mit dem ersten Sieg in diesem Kalenderjahr hat der LASK Platz drei in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Linzer gewannen am Ostersonntag das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 (0:0) und liegen weiter einen Punkt vor dem SK Rapid. Die Wiener siegten dank dreier Treffer von Marco Grüll mit 3:0 (2:0) beim TSV Hartberg und setzten sich um drei Punkte von Klagenfurt und Hartberg ab.

Die Runde wird am Abend (17.00 Uhr) mit dem Duell um Platz eins zwischen Verfolger Sturm Graz und Tabellenführer Red Bull Salzburg abgeschlossen.