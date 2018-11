LASK fertigte Admira 5:1 ab, Sturm gegen St. Pölten 0:0

Der LASK ist in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenzweite gewann am Samstag zum Auftakt der 14. Runde gegen Schlusslicht FC Admira 5:1 und holte zum ersten Mal seit 23. September wieder drei Punkte. Wacker Innsbruck feierte gegen Altach einen 1:0-Heimerfolg. Sturm Graz kam gegen St. Pölten nicht über ein torloses Remis hinaus.

Beim LASK rechtfertigte der für den verletzten Yusuf Otubanjo etwas überraschend aufgebotene Dominik Frieser seine Aufstellung mit einem Doppelpack (15., 62.). Die restlichen Treffer in Pasching erzielten ÖFB-U21-Teamspieler Maximilian Ullmann (55.), Thomas Goiginger (67.) und Samuel Tetteh (92.). Die schwachen Gäste kamen durch Sinan Bakis (62.) nur zum Ehrentor, sie verloren damit auch die zweite Partie unter dem deutschen Neo-Trainer Rainer Geyer und sind jetzt schon sechs Partien sieglos.

Wacker Innsbruck präsentiert sich weiterhin gut in Schuss. Die Tiroler feierten gegen den SCR Altach dank eines Treffers von Zlatko Dedic (39.) einen 1:0-Heimerfolg, holten damit aus den vergangenen fünf Runden zwei Siege und drei Unentschieden und verbesserten sich in der Tabelle zumindest bis Sonntag an die neunte Stelle.