LASK erhält UEFA-Strafe - 20.000 Euro und bedingte Sperre

Der LASK ist von der europäischen Fußball-Union UEFA mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer auf zwei Jahre bedingten Sperre für eigene Fans bei einem Europacup-Auswärtsspiel belegt worden. Einen dementsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe) bestätigte ein Clubsprecher der APA.

Grund für die Sanktion ist das Verhalten von LASK-Fans im Europa-League-Play-off im August in Mostar, wo im Stadion unter anderem 150 Sesseln zerstört wurden. Sollten sich Anhänger der Linzer am 26. Oktober bei Union Saint-Gilloise ein ähnliches Fehlverhalten erlauben, bestünde die Gefahr, dass der LASK für das Match am 30. November an der Anfield Road gegen Liverpool keine Tickets bekommt.