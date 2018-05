Las Vegas gewann erstes Finalspiel um den Stanley Cup

Die Vegas Golden Knights haben das erste Finalspiel um den Stanley Cup gewonnen. Der sensationelle Liga-Neuling setzte sich am Montag in einem spektakulären Spiel gegen die Washington Capitals mit 6:4 durch und führt die "best of seven"-Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 1:0 an. Spiel zwei steigt am Mittwoch wieder in Las Vegas.

Tomas Nosek traf in der 50. Minute zum 5:4 für die Golden Knights und stellte drei Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor den 6:4-Endstand her. “Ich bin überwältigt. Aber wir brauchen noch drei weitere Siege, dann werde ich noch begeisterter sein”, erklärte der Tscheche nach seinem Doppelpack.

Das Spiel war zuvor geprägt von einem ständigen Hin und Her – erstmals in der Geschichte des NHL-Finales wechselte die Führung viermal. Die Gastgeber erzielten durch Colin Miller (8.) das 1:0. Die Capitals drehten durch Brett Connolly (15.) und Nicklas Backström innerhalb von 42 Sekunden zum ersten Mal die Partie. Nach Treffern von William Karlsson (19.) und Reilly Smith (24.) lagen die Golden Knights wieder vorne, Washington antwortete durch John Carlson (29.) und Tom Wilson (42.).

Die 4:3-Führung der Mannschaft um Superstar Alexander Owetschkin hielt aber nicht lange. Erst glich Ryan Reaves (43.) aus, dann sorgte Nosek für die Entscheidung. “Wir hatten sicher etwas Glück, aber das gehört dazu”, sagte der Held des Abends, der den siebenten Sieg im achten Play-off-Heimspiel der Golden Knighst fixierte.

“Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir werden unsere Fehler korrigieren und die Sache besser machen. Es wird eine lange Serie, es wird eine harte Serie”, sagte Owetschkin.