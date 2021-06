Larissa Burtscher mit EM-Premiere zufrieden

Die junge Bludenzerin erreichte beim Großereignis unter 90 Startern den guten 45. Platz.

Insgesamt zeigte die junge Larissa Burtscher vom Tri Team Bludenz bei ihrer ersten Europameisterschaft eine starke Leistung. Letztendlich belegte sie unter den fast 90 Starterinnen den 45 Rang. Samstag startete sie um 8:00 Uhr in Kitzbühel beim Schwarzsee im B-Finale (Plätze 31-60 aus den Semifinalläufen von gestern).

Beim Schwimmen lief es etwas besser als am Freitag und so schaffte sie die zweite Radgruppe. In dieser Gruppe war sie sehr aktiv und führte fast die ganze Zeit. Auf Platz 16 ging es zum Laufen. Dort konnte sie nicht mehr viel zulegen und platzierte sich letztendlich auf dem guten 15. Rang.