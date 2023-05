Larcher sieht Kulturräume wegen Social Media verschwinden

Der in Tirol geborene, international tätige und gespielte Komponist, Pianist und Veranstalter Thomas Larcher betrachtet die sozialen Netzwerke als unmittelbare Bedrohung für Kulturräume und den Bildungsstand der Bevölkerung. Es sei augenscheinlich, dass aufgrund von Apps wie etwa Instagram oder TikTok "die Musik zunehmend in den virtuellen Raum wandert" und diese Netzwerke außerdem "Werkzeuge der Bildungserosion sind", sagte Larcher im APA-Interview.

Dadurch ergebe sich für Profimusikerinnen und -musiker im klassischen Bereich ein ganz grundlegendes Problem: "Die Streichquartette, die im Moment so gut sind wie noch nie zuvor, kämpfen dennoch ums Überleben". Die Gagen in diesem Segment seien nämlich deutlich zu niedrig, und das Publikum wolle sich immer weniger mit komplexen Werken auseinandersetzen, zeichnete Larcher ein düsteres Bild der Musikgegenwart.

Denn "das Wissen des Musikpublikums fehlt oft zunehmend" und aufgrund der übermäßigen Beschäftigung mit sozialen Netzwerken habe sich auch "die Wahrnehmung verändert und die Aufmerksamkeitsspanne verringert", diagnostizierte der Komponist, dessen neues Festival "listening closely" vom 17. bis 21. Mai in Wattens und Innsbruck stattfindet. Dazu komme noch "das Diktat des Kapitalismus", bei dem es ausschließlich um die "Verwertung und Verwertbarkeit von Musik geht", strich er heraus.

Um diesen Tendenzen entgegen zu wirken, müsse man an mehrere Hebeln ansetzen, erklärte der Musiker mit Tiroler Wurzeln. "Es braucht Kulturräume und Orte, an denen das genaue Zuhören und das Sich-Versenken wieder möglichst ist". Der Immaterialität der Musik im Internet müsse man "etwas Haptisches und etwas akustisch Spürbares" entgegensetzen, so Larcher, der im September seinen 60. Geburtstag feiert. Auch sei die reale Begegnung mit den Musikerinnen und Musiker enorm wichtig.