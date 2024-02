ÖSV-Langlaufduo auch über 20 km in den Top Ten

Das österreichische Langlauf-Duo Teresa Stadlober und Mika Vermeulen hat es in Canmore auch im 20-km-Weltcupbewerb in die Top Ten geschafft. Vermeulen belegte zwei Tage nach seiner Podestplatzpremiere als Dritter über 15 Skatingkilometer am Sonntag im Klassikmassenstart Rang zehn. Stadlober wurde wie am Freitag Sechste.

Vermeulen fehlten bei seinem bisher besten Weltcup-Ergebnis in der klassischen Technik im langen Zielsprint einer zwölfköpfigen Führungsgruppe nur 2,8 Sekunden auf den siegreichen Paal Golberg. Der Norweger setzte sich vor Johannes Hösflot Kläbo und weiteren zwei Teamkollegen durch.

Stadlober lag eine halbe Minute hinter der schwedischen Gewinnerin Frida Karlsson. Auf die Podestränge waren es etwas mehr als 23 Sekunden Rückstand. "Mit zwei Top-Sechs-Platzierungen war das für mich ein richtig cooles Wochenende hier in Canmore. Ich habe mich bis zur letzten Runde an der Spitze gehalten, aber dann hat es mich einfach gepackt und ich habe dann einfach versucht, mich noch irgendwie ins Ziel zu retten", sagte Stadlober.

Den Skating-Sprint am Dienstag zum Abschluss der Kanada-Bewerbe und die nächsten Rennen in Minneapolis wird Stadlober auslassen, um sich auf die abschließenden Skandinavien-Stationen vorzubereiten. "Ich bin mir sicher, dass noch mehr drinnen ist und ich noch mehr zeigen kann", sagte die Olympiadritte. Vermeulen macht hingegen auch die US-Rennen in Minneapolis mit.