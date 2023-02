Langläufer Moser/Mrkonjic erreichen bei WM Teamsprint-Finale

Das österreichische Langlauf-Duo Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic hat am Sonntag in Planica im WM-Teamsprint das Finale der Top 15 erreicht. In einem neuen Qualifikationsformat hatten alle hintereinander einen 1,4 km langen Prolog zu laufen. Die Addition der Zeiten der jeweils zwei Athleten eines Teams gab über die Aufsteiger Auskunft. Moser belegte in 2:48,7 Min. Rang 24, Moser in 2:50,2 Min. Position 30. Das ergab in Summe Platz 14, knapp fünf Sekunden vor dem 16.

Das Finale, in dem jeder Läufer je dreimal zu laufen hat, ist für 13.30 Uhr angesetzt. Moser war 2021 mit Michael Föttinger WM-Zehnter geworden. "Realistisches Ziel sind die Top Ten, darauf werden wir uns fokussieren", sagte Mrkonjic auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur. Der 24. des Einzel-Sprint sprach von schwierigen Bedingungen. "Es ist ziemlich unruhig zum Laufen. Das macht es schwierig, für die zweite Hälfte noch Power zu haben. Das Material war sicher in Ordnung." Moser werde den Startläufer geben, Mrkonjic dadurch das Rennen für die Österreicher beenden.

Auch Moser hatte mit den Neuschnee-Verhältnissen zu kämpfen: "Ich habe mich voll verausgaben müssen, es war hart. Ich habe mich nicht so gut gefühlt, nicht so spritzig. Es ist ein Riesenunterschied zum Einzel - es ist Neuschnee drinnen, bremst, eins glasiger Schnee, ein bisschen fein und aggressiver. Es sind langsame, stumpfe Bedingungen. Man muss die richtige Spur finden, wo es glasig ist, wo viele gelaufen sind - da geht es gut." Erwartet als Nummer eins gehen die Norweger in die Entscheidung, Einzel-Sieger Johannes Hösflot Kläbo war einmal mehr der Schnellste.