"Langer Tag der Flucht" am Freitag mit über 130 Events

Am kommenden Freitag (28. September) geht österreichweit wieder der "Lange Tag der Flucht" über die Bühne. Die Veranstaltung wurde vom UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR initiiert und findet zum siebenten Mal statt. Heuer werden mehr als 130 kostenlose Veranstaltungen in ganz Österreich rund um die Themen Flucht, Asyl, Integration und Zusammenleben angeboten.

In Oberösterreich erwarten BesucherInnen traditionell die “Fluchtpunkte” im Linzer Volksgarten, am Abend stehen Konzerte und ein Poetry Slam am Programm. Ebenfalls wieder am Programm steht die Oral History Veranstaltung “living books” in der Wiener Brunnenpassage oder das UNHCR-Fußballturnier bei der Wiener Viktoria. Für Schulen gibt es wie in den vergangenen Jahren wieder ein maßgeschneidertes Programm.