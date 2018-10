Langenegg will aus dem Formtief

Am kommenden Samstag gastiert der FC Kitzbühel im Weiher.

Langenegg. Schwierige Zeiten durchlebt der Zima FC Langenegg in der Regionalliga West. Das Schlusslicht ist seit nunmehr sieben Spielen ohne Punktezuwachs, allein in den vergangenen vier Partien musste Goalie Michael Wohlgenannt gleich 23 Mal hinter sich greifen. Beim Antreten beim Tabellennachbar FC Pinzgau/Saalfelden am vergangenen Samstag – die Partie endete mit 1:4 – gelang der Nussbaumer-Elf wenigstens wieder einmal ein Treffer. Kapitän Patrick Maldoner beendete die beinahe 350 Minuten dauernde Torflaute mit einem verwandelten Foulelfmeter (64.) zum zwischenzeitlichen 1:3.