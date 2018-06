Lange Pause im Gerichtsstreit zwischen Heta und BayernLB

Es ist der 11. November 2015 gewesen, als der politische Generalvergleich zwischen der Republik Österreich und dem Freistaat Bayern rund um einen Milliardenstreit der früheren Hypo Alpe Adria mit ihrer Ex-Mutter BayernLB fixiert worden ist. Der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sagte an diesem Tag, dass durch den Vergleich Rechtssicherheit und Rechtsfrieden hergestellt werde.

Vor Gericht in München wurde aber weitergestritten, nachdem die inzwischen schon zur Heta umgewandelte Kärntner Skandal-Hypo erstinstanzlich verloren und berufen hatte. Im Sinne der Rechtssicherheit sollte der Prozess aber doch ausgefochten werden – ohne ein “Dealbreaker” für den politischen Generalvergleich zu sein, wurde damals versichert. Im Rahmen des politischen Generalvergleichs zahlt Österreich zumindest 1,23 Mrd. Euro an Bayern.

Am Montag hat das Münchner Oberlandesgericht (OLG) nun den Milliardenprozess um das verlustreichste Finanzabenteuer der bayerischen Bankengeschichte auf Eis gelegt. Das OLG in Bayern hob in einer heute veröffentlichten Entscheidung das Urteil des Landgerichts München aus dem Jahr 2015 auf. Dieses hatte in der ersten Instanz einer Klage der BayernLB auf 2,4 Milliarden Euro Rückzahlung alter Kredite stattgegeben, mit denen die Landesbank ihre ehemalige Kärntner Skandaltochterbank Hypo Alpe Adria über Wasser gehalten hatte.