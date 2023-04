Lange Grippewelle in Österreich nun zu Ende gegangen

Die ungewöhnlich starke und lange Grippewelle in Österreich ist in der Vorwoche zu Ende gegangen. Die Positivrate der ausgewerteten Stichproben sank auf sieben Prozent, berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Donnerstag auf seiner Internetseite. Unter zehn Prozent sprechen die Medizinerinnen und Mediziner bei Influenza nicht mehr von einem epidemischem Niveau. Es gibt derzeit nur noch sporadische Grippeinfektionen, wurde erläutert.

Die Grippewelle war vom heimischen Referenzlabor an der MedUni diese Saison mit Ende November bereits im Herbst ausgerufen worden. Bisher erlangte die Influenza-Saison ihren Höhepunkt meist im Jänner oder Februar. Dieses Mal wurden die Spitzenwerte in der Woche vor Weihnachten erreicht, wo die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Inzidenz von 5.849 Neuinfektionen mit Influenza und grippeähnlichen Erkrankungen errechnet hatte.

Die Situation war jedoch nach den zwei vorangegangenen Corona-Wintern erwartet worden, weil aufgrund der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung eine Grippewelle komplett ausblieb und jene im Vorjahr sehr klein war. Damit hatten viele in der Bevölkerung keine Influenza-Infektionen durchgemacht und die Immunität war gesunken. Auch RS-Viren (RSV), die wie die "echte Grippe" bei Kindern zu schweren Erkrankungen führen können, traten diesen Winter verstärkt auf - neben SARS-CoV-2 und weiteren Coronaviren.