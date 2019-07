Landwirtschaftskammer warnt Wanderer mit Infokampagne vor Kühen

Es gibt trotzdem noch einzelne Unvernünftige, die sich selbst oder andere in Gefahr bringen, moniert Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger.

Wenn Sie diesen Sommer auf Alpen in Vorarlberg wandern waren, sind Sie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen. Die Hinweisschilder der Landwirtschaftskammer zum richtigen Verhalten auf Weiden.

Das strittige Kuh-Urteil hat Alpbetreiber und Wanderer in ganz Österreich verunsichert.

Kampagne für mehr Sicherheit

Moosbrugger: "Es bringen sich immer noch Leute in Gefahr"

Laut Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger sei der Erfolg der Maßnahmen noch "unterschiedlich": Grundsätzlich spüre man, dass das Bewusstsein gewachsen sei, sagt Moosbrugger in einem "ORF Vorarlberg" Bericht. Es gebe aber noch einzelne Unvernünftige, die sich selbst oder andere in Gefahr bringen würden.

Von Gesetz wegen gibt es keine Verpflichtung, den Wanderweg einer Alpe mit einem zusätzlichen Zaun zu sichern. Moosbrugger nimmt daher die Wanderer in die Pflicht: „Damit ist klar definiert, dass jeder Wanderer entlang eines Wanderweges damit zu rechnen hat, freilaufende Tiere anzutreffen.“

Dessen ungeachtet wurden etwa in Schladming zwei Wanderwege auf Almen für Hunde gesperrt, weil die Besitzer potenziellen Schadenersatzforderungen aus dem Weg gehen wollen.

Hält das Urteil?

Die Haftung des Landwirts für die tödlichen Folgen begründete das Erstgericht damit, dass am Eingang zur Weide nur Hinweistafeln auf die Mutterkuhherde angebracht waren, aber keine Abzäunung.

Das Rechtsmittel, das der betroffene Landwirt gegen seine Verurteilung eingelegt hat, wird "auf jeden Fall vor September" behandelt. Damit wäre Klarheit gegeben, ob der Bauer und Besitzer der Kühe im Pinnistal tatsächlich an die Hinterbliebenen den vom Erstgericht festgeschriebenen Schadenersatz in Höhe von 180.000 Euro und zusätzliche Rentenzahlungen an den Witwer und den Sohn der Getöteten leisten muss.