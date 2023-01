Landwirte nehmen neue EU-Fördermöglichkeiten gut an

Die heimischen Bauern nehmen die neue Fördermöglichkeiten über die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) trotz teils höherer Anforderungen gut an, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium gegenüber der APA im Vorfeld der heute startenden Wintertagung des Ökosozialen Forums. "Die ersten Zahlen zur Teilnahme am neuen Agrarumweltprogramm zeigen, dass wir mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik am richtigen Weg sind", so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP).

Bisher habe man insgesamt mehr als 90.000 Anträge verzeichnet, das bedeute eine Steigerung von gut 4.000 Anträgen gegenüber dem Vorjahreswert, so der Politiker, die Teilnahme sei "ein voller Erfolg. Unsere Bäuerinnen und Bauern nützen also die Angebote in Richtung Klima, Artenvielfalt und Tierwohl gut." So werde der Weg der Qualitätsstrategie fortgesetzt und die Lebensmittelversorgung weiter abgesichert. "Die Teilnahme der Bäuerinnen und Bauern am Agrarumweltprogramm 2023 ist ein voller Erfolg."

Im Detail haben sich beispielsweise 48.000 Betriebe (Vorjahr: 46.000) für die Teilnahme "umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung" gemeldet. Auch der in Österreich hohe Anteil von Bio-Betrieben steigt neuerlich, wenn auch nur um gut 300 auf 22.800. Ebenso hat die Zahl jener Betriebe, die Anträge für Naturschutzmaßnahmen, bodennahe Gülleausbringung, Heuwirtschaft, Weidehaltung oder Tierwohl-Stallhaltung gestellt hat, von knapp 17.500 auf gut 21.600 zugenommen.