Landtagswahl: Wie würde Vorarlberg heute wählen?

2019 steht in Vorarlberg die nächste Landtagswahl an. Wir würden Sie heute wählen?

Im Oktober 2014 wurde in Vorarlberg die schwarz-grüne Landesregierung angelobt. 41,79 Prozent der Vorarlberger gaben der ÖVP ihre Stimme, 23,42 % entfielen auf die FPÖ, 17,14 auf die Grünen und auch die SPÖ (8,77 %) sowie die NEOS (6,89 %) schaffen noch den Sprung in den Landtag.

2014 trat auch noch Dieter Egger für die FPÖ bei der Landtagswahl an. In der Zwischenzeit hat er diesen abgegeben und ist Bürgermeister von Hohenems. Nach einer Übergangsphase mit Reinhard Bösch an der blauen Spitze, hat mittlerweile Nachwuchshoffnung Christoph Bitschi übernommen. Aber nicht nur in der FPÖ hat sich das Gesicht an der Spitze geändert. Auch in der SPÖ, die nach einem historischen Wahldebakel unter die 10 Prozent-Marke rutschte. Bereits im Juni 2018 präsentierten die Sozialdemokraten mit Martin Staudinger ihren Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl 2019.