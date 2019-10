Die Wahlzeit für die Vorarlberger Landtagswahl in Hohenems am kommenden Sonntag, dem 13. Oktober 2019, ist von 7.30 bis 12 Uhr.

• VS Markt: Wahlsprengel 1, 4, 5 und 12

• VS Herrenried: Wahlsprengel 6 und 7

Schülern, Studenten und Lehrlingen, die zur Teilnahme an der Landtagswahl 2019 von ihrem in einem anderen Bundesland oder im Ausland gelegenen Studien- bzw. Ausbildungsort nach Vorarlberg fahren, werden die Kosten für das kostengünstigste öffentliche Verkehrsmittel (Hin- und Rückfahrt) unter Inanspruchnahme der möglichen Fahrpreisermäßigung ersetzt.

Die Auszahlung erfolgt unter Vorlage einer Inskriptions- bzw. Arbeitsbestätigung, der Fahrkarte (auch digital bzw. per App) sowie der Bestätigung über eine Stimmabgabe im Wahllokal ausschließlich in der Bürgerservicestelle der Stadt Hohenems, Bahnhofstraße 1 (am Wahltag bis 12 Uhr), anschließend wochentags zu den üblichen Öffnungszeiten.