Landtagswahl 2019: ÖVP-Liste für Bludenz steht

Am Montagabend ernannte die ÖVP im Bezirk Bludenz ihre Kandidaten für die Landtagswahl. Landeshauptmann Markus Wallner ist auf Listenplatz 1. Es gab keine Kampfabstimmung um den beliebten fünften Listenplatz.

Nach Parteiobmann Markus Wallner folgen Landesrat Christian Gantner und Landtagsabgeordnete Monika Vonier auf Listenplatz 2 und 3. Auf den fünften Listenplatz, der ein sicheres Landtagsticket mit sich bringt, hatten es der Bludenzer Stadtrat Christoph Thoma sowie die Raggaler Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann abgesehen, eine Kampfabstimmung schien deshalb notwendig. Doch Thoma zog noch vor der Abstimmung zurück und überließ Schwarzmann den begehrten Listenplatz. Der Bludenzer Stadtrat will nun über die Landesliste der Volkspartei in den Landtag gelangen, eine Zusage von Obmann Wallner gab es dazu am Montag aber noch nicht, wie der ORF Vorarlberg berichtet. Eine Entscheidung wird voraussichtlich beim Landesparteivorstand am kommenden Montag fallen.