Landtag live: Beste Schule für alle und aktuelle Themen

Die erste Landtagssitzung in diesem Jahr, am Mittwoch, 1. Februar 2023, widmet sich in der Aktuellen Stunde ab 9.00 Uhr dem turnusmäßig von der SPÖ vorgegebenen Thema "Druck auf Schulkinder, Eltern und Lehrpersonen endlich beenden, beste Schule für alle einführen."

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über eine Sonderzulage im Dienstrecht sollen die Entgeltzuschüsse in der Pflege umgesetzt werden, für die der Bund für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 12 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Die Sammelnovelle tritt rückwirkend am 1. Jänner 2022 in Kraft. Diese gibt vor, welche Berufsgruppen einen Zuschuss bekommen, welches die Voraussetzungen dafür sind, wie hoch der Zuschuss ist, und wie er ausbezahlt wird. Dieses Gesetz betrifft rund 3.070 Landesbedienstete in Krankenanstalten und Pflegeheimen.