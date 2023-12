Landtag: Letzte Sitzung des Jahres - Demo angekündigt

Zum letzten Mal in diesem Jahr tagt am Mittwoch und Donnerstag der Vorarlberger Landtag. Parallel dazu haben Klimaaktivisten für Mittwoch eine Demonstration angekündigt.

Der erste Tag der Sitzung widmet sich vollständig dem Budget für das Jahr 2024. Nach einer umfassenden Generaldebatte am Vormittag, gefolgt von einer Spezialdebatte am Nachmittag, ist die Verabschiedung des Budgets geplant.

Wohnpaket als zentrales Thema am zweiten Tag

Am Donnerstag rückt dann das Wohnpaket in den Fokus der Diskussionen. Das Thema wurde von der ÖVP als Tagesordnungspunkt festgelegt.

Klimaaktivisten planen Demonstration

Parallel zur Sitzung des Landtags haben Klimaaktivisten für Mittwoch eine Demonstration angekündigt. "Die breite Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Protesten zeigt, dass die Forderung nach einer klimafreundlichen Zukunft und einer Abkehr von umweltschädlichen Großprojekten fest in der Vorarlberger Bevölkerung verankert ist.", so Christian Alther von Extinction Rebellion. "Am 13. Dezember wird eine weitere eindrückliche und bunte Protestaktion folgen, zu der wir alle Bürger:innen einladen, die für eine klimagerechte und sichere Zukunft aller Generationen eintreten wollen."