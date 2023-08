Landschaftsreinigung am Schlossberg

Ein beeindruckendes Beispiel für gemeinschaftliches Engagement fand kürzlich am Schlossberg statt, als sich 13 begeisterte „Geocacher“ zur Landschaftsreinigung trafen.

Geocaching, eine moderne Form der Schnitzeljagd mit GPS, führt die Teilnehmer auf spannende Abenteuer in der Natur. Da die Geocacher viel Zeit in der freien Natur verbringen, möchten sie mit den CITOs der Umwelt etwas zurückgeben. Aus diesem Grund organisieren sie im Frühjahr und Herbst regelmäßig Landschaftsreinigungsaktionen in ihrer Heimatzone (in der Regel rund um Bludenz).